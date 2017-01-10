У Москві з банку евакуювали 40 осіб через задимлення

“Співробітники позавідомчої охорони провели евакуацію людей в зв’язку з сильним задимленням приміщення банку”, — розповіли у відомстві.

Більш детальну інформацію про те, що трапилося в управлінні Росгвардії не повідомили.

Раніше з готелю на південному сході Москви евакуювали близько 70 осіб через повідомлення про загрозу вибуху.