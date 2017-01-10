У Москві з банку евакуювали 40 осіб через задимлення
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. В управлінні Росгвардії по Москві повідомили, що співробітники позавідомчої охорони евакуювали 40 осіб з будівлі Сбербанку на Ленінградському проспекті через сильне задимлення, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.
“Співробітники позавідомчої охорони провели евакуацію людей в зв’язку з сильним задимленням приміщення банку”, — розповіли у відомстві.
Більш детальну інформацію про те, що трапилося в управлінні Росгвардії не повідомили.
Раніше з готелю на південному сході Москви евакуювали близько 70 осіб через повідомлення про загрозу вибуху.