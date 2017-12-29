У Москві відкрили провадження щодо ДТП, під час якої автобус в’їхав у зупинку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Слідчий комітет РФ Москви відкрив кримінальне провадження за фактом ДТП, внаслідок якої автобус в'їхав у зупинку громадського транспорту на Сходненській вулиці в російській столиці Москві. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті відомства, передає УНН.
“За цим фактом слідчими органами Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по місту Москві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.238 КК РФ (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров’я споживачів)”, — йдеться в повідомленні.
Слідчі на цей момент працюють на місці для встановлення всіх обставин і причин події.
Як повідомляв УНН, вранці 29 грудня водій маршрутного автобуса не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку громадського транспорту.
У результаті ДТП постраждали двоє чоловіків і одна жінка. Їх доставили в лікарню з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.