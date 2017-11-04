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У Москві почалися затримання на скасованому "Російському марші"

У Москві почалися затримання на скасованому "Російському марші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Заявники "Російського маршу", який повинен був початися в московському районі Любліно в Росії удень 4 листопада, заявили про відмову від акції через те, що поліція не пропустила узгоджені з мерією банери, передає УНН з посиланням на Meduza.

Як повідомляється, російські поліцейські почали оголошувати по мегафону, що "ходу завершено", і закликають "покинути територію", а також відмовляються пропускати учасників через рамки.

"Співробітники ОМОН почали затримувати людей", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що поліцейські діють жорстко і, зокрема, вдарили кийком фотографа.

Організатори повідомили, що відмову від акції написали четверо з п'яти заявників, але, як повідомляється, частина учасників маршу все-таки вирішила відправитися маршрутом ходи.

Представники поліції заявили, що "всі узгоджені банери були пропущені".

"Російські марші" традиційно проходять в Москві в День народної єдності 4 листопада. В останні роки націоналістам забороняли проводити акції в центрі міста, і вони погоджувалися на марші в Любліно. У більшості випадків акції завершувалися без пригод.

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