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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 61685 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 130316 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107779 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110309 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108379 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101140 просмотра

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В Москве начались задержания на отмененном "Русском марше"

В Москве начались задержания на отмененном "Русском марше"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Заявители "Русского марша", который должен был начаться в московском районе Люблино в России днем 4 ноября, заявили об отказе от акции из-за того, что полиция не пропустила согласованные с мэрией баннеры, передает УНН со ссылкой на Meduza.

Как сообщается, российские полицейские начали объявлять по мегафону, что "шествие закончено", и призывают "покинуть территорию", а также отказываются пропускать участников через рамки.

"Сотрудники ОМОН начали задерживать людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские действуют жестко и, в частности, ударили дубинкой фотографа.

Организаторы сообщили, что отказ от акции написали четверо из пяти заявителей, но, как сообщается, часть участников марша все-таки решили отправиться по маршруту шествия.

Представители полиции заявили, что "все согласованные баннеры были пропущены".

"Русские марши" традиционно проходят в Москве в День народного единства 4 ноября. В последние годы националистам запрещали проводить акции в центре города, и они соглашались на марши в Люблино. В большинстве случаев акции завершались без происшествий.

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