В Москве начались задержания на отмененном "Русском марше"

Как сообщается, российские полицейские начали объявлять по мегафону, что "шествие закончено", и призывают "покинуть территорию", а также отказываются пропускать участников через рамки.

"Сотрудники ОМОН начали задерживать людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские действуют жестко и, в частности, ударили дубинкой фотографа.

Организаторы сообщили, что отказ от акции написали четверо из пяти заявителей, но, как сообщается, часть участников марша все-таки решили отправиться по маршруту шествия.

Представители полиции заявили, что "все согласованные баннеры были пропущены".

"Русские марши" традиционно проходят в Москве в День народного единства 4 ноября. В последние годы националистам запрещали проводить акции в центре города, и они соглашались на марши в Люблино. В большинстве случаев акции завершались без происшествий.