В Москве начались задержания на отмененном "Русском марше"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Заявители "Русского марша", который должен был начаться в московском районе Люблино в России днем 4 ноября, заявили об отказе от акции из-за того, что полиция не пропустила согласованные с мэрией баннеры, передает УНН со ссылкой на Meduza.
Как сообщается, российские полицейские начали объявлять по мегафону, что "шествие закончено", и призывают "покинуть территорию", а также отказываются пропускать участников через рамки.
"Сотрудники ОМОН начали задерживать людей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские действуют жестко и, в частности, ударили дубинкой фотографа.
Организаторы сообщили, что отказ от акции написали четверо из пяти заявителей, но, как сообщается, часть участников марша все-таки решили отправиться по маршруту шествия.
Представители полиции заявили, что "все согласованные баннеры были пропущены".
"Русские марши" традиционно проходят в Москве в День народного единства 4 ноября. В последние годы националистам запрещали проводить акции в центре города, и они соглашались на марши в Люблино. В большинстве случаев акции завершались без происшествий.