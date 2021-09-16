У Москві побили активістів під час акції
Київ • УНН
КИЇВ, 16 вересня. УНН. У Москві на Червоній площі затримали чотирьох активістів “Громадянського суспільства Калузької області” під час акції проти політичних репресій, а також журналіста RusNews. Про це ОВС-Інфо повідомили самі затримані, передає УНН.
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Представників “Громадянського суспільства” Світлану і Сергія Лукашова, Іллю Єрмакова та Сергія Редникова, а також журналіста Євгена Євсюкова доставили в ОВД “Китай-місто”. Активісти уточнили, що їх затримали при спробі розгорнути банер “Свободу Навальному!”. Єрмакова поліцейські побили в своїй машині, а у Євсюкова відібрали посвідчення журналіста.
На допомогу до затриманих виїхав адвокат від ОВС-Інфо Сергій Тельнов. Також затриманих почали опитувати працівники карного розшуку: правоохоронці заявили, що нібито під час акції надійшов дзвінок про загрозу вибуху Червоній площі.
Лікарі зафіксували у побитого активіста удари і подряпини на шиї і руках. Швидку викликали ще одного затриманого Редникову — лікарі виявили у нього високу температуру і ознаки ангіни.
Поліцейські змінили фабулу справи — тепер, на їхню думку, в акції брали участь п’ять чоловік. До справи додали журналіста RusNews, який висвітлював акцію. Представників “Громадянського суспільства” Лукашова та журналіста Євсюкова відпустили з поліції з протоколами про участь в неузгодженої акції.
Нагадаємо
У Росії суд заарештував активіста на 15 діб за банери про Крим і Путіна.