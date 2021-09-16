В Москве избили активистов во время акции
Киев • УНН
КИЕВ, 16 сентября. УНН. В Москве на Красной площади задержали четырех активистов "Гражданского общества Калужской области" во время акции против политических репрессий, а также журналиста RusNews. Об этом ОВД-Инфо сообщили сами задержанные, передает УНН.
Детали
Представителей "гражданского общества" Светлану и Сергея Лукашова, Илью Ермакова и Сергея Редникова, а также журналиста Евгения Евсюкова доставили в ОВД "Китай-город". Активисты уточнили, что их задержали при попытке развернуть баннер "Свободу Навальному!". Ермакова полицейские избили в своей машине, а в Евсюкова отобрали удостоверение журналиста.
На помощь к задержанным выехал адвокат от ОВД-Инфо Сергей Тельнов. Также задержанных начали опрашивать сотрудники уголовного розыска: правоохранители заявили, что якобы во время акции поступил звонок об угрозе взрыва Красной площади.
Врачи зафиксировали у избитого активиста удары и царапины на шее и руках. Скорую вызвали еще одному задержанному Редникову - врачи обнаружили у него высокую температуру и признаки ангины.
Полицейские изменили фабулу дела - теперь, по их мнению, в акции участвовали пять человек. К делу добавили журналиста RusNews, который освещал акцию. Представителей "гражданского общества" Лукашова и журналиста Евсюкова отпустили из полиции с протоколами об участии в несогласованной акции.
Напомним
В России суд арестовал активиста на 15 суток за баннеры о Крыме и Путина.