У Москві горів готель "Космос"

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. В Москві через пожежу з будівлі готелю "Космос було евакуйовано 230 осіб. Про це повідомляє видання ТАСС, посилаючись на прес-службу ГУ МНС у Москві, передає УНН.

“Пожежно-рятувальними підрозділами з метою безпеки виведено 230 чоловік. В приміщенні зберігається щільне задимлення. Відомостей про постраждалих не надходило”, — зазначили в МНС.

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Повідомляється, що пожежники ліквідували загоряння в готелі.

За попередньою інформацією, загоряння сталося в номері на 15 поверсі. Пожежі було присвоєно другий номер складності, але після локалізації його скасували.

“На даний момент оголошена ліквідація пожежі на площі 25 кв. метрів”, — повідомили виданню в ГУ МНС РФ.

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