У Москві горів готель "Космос"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. В Москві через пожежу з будівлі готелю "Космос було евакуйовано 230 осіб. Про це повідомляє видання ТАСС, посилаючись на прес-службу ГУ МНС у Москві, передає УНН.
“Пожежно-рятувальними підрозділами з метою безпеки виведено 230 чоловік. В приміщенні зберігається щільне задимлення. Відомостей про постраждалих не надходило”, — зазначили в МНС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жертвами пожежі в корейській лікарні стали більше 40 людей
Повідомляється, що пожежники ліквідували загоряння в готелі.
За попередньою інформацією, загоряння сталося в номері на 15 поверсі. Пожежі було присвоєно другий номер складності, але після локалізації його скасували.
“На даний момент оголошена ліквідація пожежі на площі 25 кв. метрів”, — повідомили виданню в ГУ МНС РФ.