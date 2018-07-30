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У Москві BMW збив пішоходів на тротуарі: є жертва

Київ • УНН

 • 9342 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. У російській Новій Москві BMW X5 збив пішоходів на тротуарі. За попередньою інформацією постраждало двоє людей, а одна людина загинула. Про це повідомляє Telegram-каналі Mash, передає УНН.

Автомобіль на високій швидкості вилетів на тротуар, де йшли люди, зупинилася машина, тільки врізавшись у стовп. Подробиці ДТП зараз встановлюються.

Нагадаємо, ДТП сталося на бульварі Лесі Українки о 22:30. Внаслідок ДТП загинула 10-річна дівчинка.

Слідством встановлено, що водій автомобіля Hummer, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме червоний сигнал світлофора, скоїв наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході разом з матір'ю. Від отриманих травм 10-річна дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.

23-річного водія затримали біля ТЦ "Парус" на вулиці Мечникова і доставили в Київську міську наркологічну клінічну лікарню "Соціотерапія" для проходження експертизи на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння.

На даний момент водій затриманий. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ст. 135 КК України (залишення в небезпеці). Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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