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У Москві арештували вболівальницю з Перу

У Москві арештували вболівальницю з Перу

Київ • УНН

 • 12723 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Суд в Москві заарештував вболівальницю з Перу. Про це повідомляє видання “Эхо Москвы”, передає УНН.

“Суд в Москві заарештував вболівальницю з Перу. Вона була затримана на Червоній площі за кишенькову крадіжку”, — повідомляє видання.

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Зазначається, що їй може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, у перший день чемпіонату світу з футболу російська поліція затримала в Москві відомого британського активіста, який виступає за права ЛГБТ, Пітера Тетчела за незаконний протест.

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