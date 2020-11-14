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У Монреалі завершили спецоперацію щодо захоплення будівлі компанії Ubisoft

У Монреалі завершили спецоперацію щодо захоплення будівлі компанії Ubisoft

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Монреалі завершили спецоперацію щодо захоплення будівлі компанії Ubisoft, інформація щодо захоплення заручників не підтвердилась. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію місцевої поліції.

“Цієї п’ятниці вдень служба поліції Монреаля розгорнула велику кількість ресурсів, щоб відповісти на виклик щодо ситуації із заручниками в офісній будівлі на бульварі Сен-Лоран. Периметр був швидко закріплений, і поліція підтверджує, що загрози не виявлено і постраждалих немає”, — повідомили в поліції Монреалю.

Зазначається, що з евакуйованими з будівлі людьми працюють слідчі та команда соціальних працівників.

“Буде проведене розслідування щодо виклику за цією масштабною операцією поліції”, — додали правоохоронці Монреалю.

Як повідомляв УНН, у Монреалі через інформацію про захоплення будівлі компанії Ubisoft та заручників поліція кілька годин проводила спецоперацію.

L’opération en lien avec un appel de prise d’otage est terminée. Aucune menace n’a été détectée et il n'y a eu aucun blessé. Une enquête suivra pour faire la lumière sur l’appel à l’origine de cet important déploiement policier. #SPVM

Détails ➡ https://t.co/RCEeHQO4Bh pic.twitter.com/8nTY3hquzg

— Police Montréal (@SPVM) November 14, 2020

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