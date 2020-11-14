В Монреале завершили спецоперацию по захвату здания компании Ubisoft
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Монреале завершили спецоперацию по захвату здания компании Ubisoft, информация о захвате заложников не подтвердилась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию местной полиции.
“В эту пятницу днем служба полиции Монреаля развернула большое количество ресурсов, чтобы ответить на вызов о ситуации с заложниками в офисном здании на бульваре Сен-Лоран. Периметр был быстро оцеплен, и полиция подтверждает, что угрозы не обнаружено и пострадавших нет”, — сообщили в полиции Монреаля.
Отмечается, что с эвакуированными из здания людьми работают следователи и команда социальных работников.
“Будет проведено расследование о вызове по этой масштабной операции полиции”, — добавили правоохранители Монреаля.
Как сообщал УНН, в Монреале из-за информации о захвате здания компании Ubisoft и заложников полиция несколько часов проводила спецоперацию.
L’opération en lien avec un appel de prise d’otage est terminée. Aucune menace n’a été détectée et il n’y a eu aucun blessé. Une enquête suivra pour faire la lumière sur l’appel à l’origine de cet important déploiement policier. #SPVM
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