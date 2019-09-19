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У МОН запустили серію відео щодо інклюзивної освіти

У МОН запустили серію відео щодо інклюзивної освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Міністерстві освіти і науки України сьогодні оприлюднили першу серію відеороз’яснень для батьків про інклюзивне навчання. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу МОН.

"МОН оприлюднило першу серію відеороз’яснень про інклюзивне навчання. З неї батьки зможуть дізнатися про те, що таке інклюзивно-ресурсні центри, як до них звернутися і отримати допомогу фахівців", - йдеться в повідомленні.

Надалі Міністерство поширить ще три окремі ролики про механізми зарахування та відкриття інклюзивних груп на всіх ланках освіти від дошкілля до вишів.

"Ми розуміємо, якою важливою є участь батьків дітей з особливими освітніми потребами у навчальному процесі. Саме тому підготували для них у форматі відео покрокову інструкцію з питань, які цікавлять їх найбільше. Що робити, куди і коли звертатись — все це ми пояснюємо”, - зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

За її словами, надалі серію роликів оновлюватимуть, серед наступних тем — дошкільна, професійно-технічна та вища освіта.

Нагадаємо, у 2018-2019 навчальному році, за статистичними даними, інклюзивне навчання проводилося у 3790 закладах загальної середньої освіти.

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