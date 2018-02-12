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На момент падіння літак Ан-148 був цілий - слідком РФ

Київ • УНН

 • 8582 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Пасажирський літак Ан-148, який впав вчора на Московській області, в момент падіння перебував у цілісності. Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ, передає УНН.

"Встановлено, що в момент падіння повітряне судно знаходилося в цілісності, без спалаху, вибух виник після падіння літака", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в офісі авіакомпанії "Саратовські авіалінії" проводяться обшуки і вилучення документів. В аеропортах зроблені виїмки документації по обслуговуванню і технічному огляду повітряного судна, а також по медичному огляду членів екіпажу.

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Крім того, вилучено зразки палива, файли радіообміну диспетчерів і командира повітряного судна, файли системи стеження за повітряним судном на землі і в повітрі, електронні записи показників радара польоту судна. Призначено необхідні судово-криміналістичні експертизи.

Нагадаємо, фахівці від українського державного підприємства "Антонов" готові підключитися до розслідування обставин катастрофи пасажирського літака російсько-українського виробництва Ан-148.

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