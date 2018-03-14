У Молдові засуджений екс-депутат за шпигунство на користь Росії

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Екс-депутат молдавського парламенту від Демократичної партії РМ Юріє Болбочану засуджений на 14 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві і зраді батьківщині. Суд виніс вирок 13 березня, передає УНН з посиланням на молдавський ЗМІ.

Відзначається, що рішенням суду Ю. Балбочану засуджений на 14 років позбавлення волі, крім того, він позбавлений права займати державні посади протягом чотирьох років.

Відзначимо, Юрія Болбочану звинувачувався в зборі та постачанні інформації, що представляє національний інтерес, Головному розвідувальному управлінню РФ (ГРУ).

“У своїх звітах ГРУ Болбочану повідомляв інформацію, пов’язану з національними реформами, особисті дані високопоставлених державних діячів із зазначенням їх вразливих місць, а також деталі, пов’язані з тактикою дій щодо впровадження положень Договору про Асоціацію РМ-ЄС”, — пише молдавське видання deschide. md

Нагадаємо, 17 березня виповнюється рік з моменту затримання Болбочану. Згідно з рішенням Конституційного суду, затриманий не може перебувати під арештом більше року. Сам Балбочану раніше заявляв, що не завдав шкоди республіці Молдова і не передавав ніякої інформації. Як стверджували прокурори в ході слідства Болбочану отримував за надання інформації винагороду в сумі від 100 до 1 тисячі євро.

Як повідомляв УНН, у парламенті Молдови зареєстрували декларацію про об'єднання з Румунією.

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