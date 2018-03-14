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В Молдове осужден экс-депутат за шпионаж в пользу России

В Молдове осужден экс-депутат за шпионаж в пользу России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Экс-депутат молдавского парламента от Демократической партии РМ Юрие Болбочану осужден на 14 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже и измене родине. Суд вынес приговор 13 марта, передает УНН со ссылкой на молдавский СМИ.

Отмечается, что решением суда Ю. Балбочану осужден на 14 лет лишения свободы, кроме того, он лишен права занимать публичные должности в течение четырех лет.

Отметим, Юрие Болбочану обвинялся в сборе и поставке информации, представляющей национальный интерес, Главному разведывательному управлению РФ (ГРУ).

“В своих отчетах ГРУ Болбочану сообщал информацию, связанную с национальными реформами, личные данные высокопоставленных государственных деятелей с указанием их уязвимых мест, а также детали, связанные с тактикой действий по внедрению положений Договора об Ассоциации РМ—ЕС”, — пишет молдавское издание deschide.md

Напомним, 17 марта исполняется год с момента задержания Болбочану. Согласно решению Конституционного суда, задержанный не может находиться под арестом более года. Сам Балбочану ранее заявлял, что не нанес ущерба республике Молдова и не передавал никакой информации. Как утверждали прокуроры в ходе следствия Болбочану получал за предоставление информации вознаграждение в сумме от 100 до 1 тысячи евро.

Как сообщал УНН, в парламенте Молдовы зарегистрировали декларацию об объединении с Румынией.

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