У Молдові Airbus, який вилітав у Москву, мало не зіткнувся з 3 машинами служб аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Літак Airbus 319 авіакомпанії Fly One, який вилетів 30 вересня через Кишинева до Москви, під час зльоту ледь не зіткнувся з автомобілями технічної служби, які опинилися на злітно-посадковій смузі, повідомляє видання Cotidianul.md, передає УНН.
Управління цивільної авіації Молдови (підвідомче Міністерству економіки та інфраструктури і веде нагляд за безпекою польотів) в середу, 2 жовтня, визнало події серйозним інцидентом. У повідомленні відомства говориться, що причиною НП стала видача дозволу на зліт літака з зайнятої смуги.
Молдовське агентство ІНФОТАГ з посиланням на місцеве управління цивільної авіації повідомляє, що при вильоті в кінці злітно-посадкової смуги працювало три автомобілі технічної служби.
Згідно з попередніми даними, причиною інциденту стала помилка диспетчерів держпідприємства MoldATSA, керуючого рухом в повітряному просторі країни. За даними ІНФОТАГ, відповідальні диспетчери відсторонені від роботи до завершення розслідування.
“Fly One підтверджує інцидент, який стався 30 вересня 2019 року в міжнародному аеропорту Кишинева”, — йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці авіакомпанії в мережі Facebook.
Сьогодні про надзвичайну подію в аеропорту повідомив колишній керівник MoldATSA Сорін Статі, повідомляє видання Ziarul de Garda. “При зльоті аеронавігаційний диспетчер забув очистити злітно-посадкову смугу від спеціального транспорту”, - написав він на своїй сторінці в Facebook, звинувативши у трагедії керівництво MoldATSA, через яке замість 15 фахівців в зміні працюють по п’ять-шість диспетчерів. За словами Статі, через велике завантаження диспетчери сильно втомлюються і роблять помилки, що піддає життя пасажирів серйозному ризику.
Статі також опублікував аудіозапис переговорів пілота лайнера Fly One з диспетчером. На ній можна почути, як льотчик скаржиться, що на ЗПС під час злету перебували три автомобілі і цікавиться чи нормально це.
Як писав УНН, минулої доби над Києвом помітили “літак-маяк” для перевірки обладнання летовищ.