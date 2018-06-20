У міській раді Харкова розпилили газ

КИЇВ. 20 червня. УНН. Приміщення міської ради Харкова сьогодні вранці було задимлено. У мерії мала пройти сесія. Про це повідомляє УНН з посиланням на користувача Facebook Павла Веліцького, який опублікував також фото та відеозаписи з місця події.