У міській раді Харкова розпилили газ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Приміщення міської ради Харкова сьогодні вранці було задимлено. У мерії мала пройти сесія. Про це повідомляє УНН з посиланням на користувача Facebook Павла Веліцького, який опублікував також фото та відеозаписи з місця події.
За інформацією місцевих видань, у сесійному залі міської ради розпилили газ.
Наразі УНН з'ясовує подробиці інциденту.
Як раніше повідомляв УНН, у Нікополі під час позачергової сесії міської ради між депутатами та активістами виникла сутичка, внаслідок якої сталася стрілянина.