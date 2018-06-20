В городском совете Харькова распылили газ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Помещение городского совета Харькова сегодня утром было задымлено. В мэрии должна была состояться сессия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пользователя Facebook Павла Велицкого, который опубликовал также фото и видео с места происшествия.
По информации местных изданий, в сессионном зале городского совета распилили газ.
Сейчас УНН выясняет подробности инцидента.
Как ранее сообщал УНН, в Никополе во время внеочередной сессии городского совета между депутатами и активистами произошло столкновение, в результате которого произошла стрельба.