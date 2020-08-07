У Мін’юсті роз’яснили порядок отримання аліментів на утримання дитини

Так, одним із найважливіших прав дитини є право на утримання. У Міністерстві підкреслюють, що окреме її проживання від одного з батьків не звільняє останнього від обов’язку утримувати свою дитину (найчастіше – шляхом сплати аліментів) до досягненню нею повноліття.

"Хто може отримати аліменти на утримання дитини? Зазвичай питання про отримання аліментів на дитину піднімає один із батьків (опікун, піклувальник), з яким дитина проживає. Однак, їх може стягувати і сама дитина, якій виповнилося 18 років, у випадку, якщо вона продовжує навчання і у зв’язку з цим потребує матеріальної допомоги (до досягнення 23 років)", - йдеться у повідомленні.

Так, для отримання аліментів, існують наступні способи:

- Досудовий (добровільний). Це може бути як усна домовленість між батьками, так і нотаріально засвідчений договір про сплату аліментів на дитину. Відмінність між ними полягає у тому, що невиконання усної домовленості не тягне за собою юридичних наслідків, тоді як несплата аліментів за договором є підставою для звернення до органу державної виконавчої служби і стягнення аліментів у примусовому порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса;

- Судовий – коли батьки не досягли згоди стосовно розміру аліментів, чи один із батьків взагалі ухиляється від утримання своєї дитини і не приймає участі у її вихованні. У такому випадку мати або батько (опікун, піклувальник) мають право звернутися до суду.

Нагадаємо, що виїзд з України заборонений понад 120 тисячам боржників-аліментщиків.