У Мінцифри розповіли про п’ять компонентів у навчанні цифровій грамотності
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Цифрова грамотність, якій за три роки планують навчити 6 млн українців, має 5 компонентів і стосується пошуку інформації, створення цифрового контенту та онлайн-безпеки. Про це під час брифінгу сказала заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, передає УНН.
"У Міністерства цифрової трансформації є велика мета - навчити 6 млн українців цифровій грамотності за 3 роки. Цифрова грамотність, по суті, має 5 компонентів. Для того, щоб було простіше запам’ятати: перший - це пошук інформації, другий - це комунікація, колаборація (тобто, фактично все, що відбувається в онлайні). Це робота з електронною поштою, соціальними мережами, тощо. Третій - це створення цифрового контенту. Четвертий - це онлайн-безпека і п’ятий - це вирішення невеликих технічних проблем самостійно", - сказала Валерія Іонан.
Вона зазначила, що у грудні 2019 року вони провели дослідження, яке показало, що 53% українців мають цифрову грамотність нижче базового рівня. Щоб виправити це - створили проект "Дія. Цифрова освіта".
Нагадаємо, на впровадження системи електронного документообігу у Раді вже витратили майже 19 млн грн.