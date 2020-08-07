У Мінцифри розповіли про п’ять компонентів у навчанні цифровій грамотності

"У Міністерства цифрової трансформації є велика мета - навчити 6 млн українців цифровій грамотності за 3 роки. Цифрова грамотність, по суті, має 5 компонентів. Для того, щоб було простіше запам’ятати: перший - це пошук інформації, другий - це комунікація, колаборація (тобто, фактично все, що відбувається в онлайні). Це робота з електронною поштою, соціальними мережами, тощо. Третій - це створення цифрового контенту. Четвертий - це онлайн-безпека і п’ятий - це вирішення невеликих технічних проблем самостійно", - сказала Валерія Іонан.

Вона зазначила, що у грудні 2019 року вони провели дослідження, яке показало, що 53% українців мають цифрову грамотність нижче базового рівня. Щоб виправити це - створили проект "Дія. Цифрова освіта".

Нагадаємо, на впровадження системи електронного документообігу у Раді вже витратили майже 19 млн грн.