У Мінсоцполітики назвали кількість чорнобильців в Україні

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. На обліку в регіональних органах соціального захисту населення перебуває 1 816 838 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики у відповідь на запит журналіста УНН.

"Станом на 1 січня 2019 року на обліку в регіональних органах соціального захисту населення перебуває 1 816 838 постраждалих осіб (осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – ред.)", - сказано у відповіді.

Зазначено, що з цієї кількості:

193 799 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у тому числі 57 782 особи з інвалідністю, яким установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою (І група інвалідності - 2 144 особи, ІІ група інвалідності – 34 189 осіб, ІІІ група інвалідності – 21 449 осіб).

1 620 395 потерпілих від Чорнобильської катастрофи, у тому числі 48 501 особа з інвалідністю, яким установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою (І група інвалідності 2 405 осіб, ІІ група інвалідності – 25 092 особи, ІІІ група інвалідності – 21 004 особи), та 355 426 дітей.

2 644 особи, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт.

Нагадаємо, для лікування у санаторіях у 2019 році на облік взято 35 860 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1.

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