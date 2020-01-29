У Мінську констатували "складну" безпекову ситуацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську обговорили триваючі обстріли бойовиків та домовились продовжити роботу задля вирішення блоку безпекових питань. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
“Нажаль, безпекова ситуація лишається складною — з боку НЗФ ОРДЛО тривають обстріли, в тому числі снайперські, а на лінії зіткнення діють їхні диверсійно-розвідувальні групи. Домовлено продовжити роботу задля вирішення блоку безпекових питань, які є ключовими для України та світової спільноти”, — написала вона.
Як повідомляв УНН, сьогодні у Мінську відбулось засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.