В Минске констатировали "сложную" ситуацию с безопасностью на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске обсудили продолжающиеся обстрелы боевиков и договорились продолжить работу для решения блока вопросов безопасности. Об этом сообщила в Facebook прессекретар представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.
“К сожалению, ситуация с безопасностью остается сложной — со стороны НВФ ОРДЛО продолжаются обстрелы, в том числе снайперские, а на линии соприкосновения действуют их диверсионно-разведывательные группы. Договорились продолжить работу для решения блока вопросов безопасности, которые являются ключевыми для Украины и мирового сообщества”, — написала она.
Как сообщал УНН, сегодня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.