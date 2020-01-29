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Контактна група щодо Донбасу зібралася у Мінську на засідання

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочала засідання у Мінську. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.

Контактна група щодо Донбасу зібралася у Мінську на засідання

"У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - повідомила Оліфер.

За даними МЗС Білорусі, раніше сьогодні у Мінську почалася зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з  врегулювання ситуації на сході України.

Раніше представник ОБСЄ, координатор ТКГ Фріш заявляв, що основним гуманітарним питанням на засіданнях є обмін утримуваних осіб.

Українські Національні Новини

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