Контактна група щодо Донбасу зібралася у Мінську на засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочала засідання у Мінську. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
"У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - повідомила Оліфер.
За даними МЗС Білорусі, раніше сьогодні у Мінську почалася зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.
Раніше представник ОБСЄ, координатор ТКГ Фріш заявляв, що основним гуманітарним питанням на засіданнях є обмін утримуваних осіб.