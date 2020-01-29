Контактная группа по Донбассу собралась в Минске на заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила Олифер.
По данным МИД Беларуси, ранее сегодня в Минске началась встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Ранее представитель ОБСЕ, координатор ТКГ Фриш заявлял, что основным гуманитарным вопросом на заседаниях является обмен удерживаемых лиц.