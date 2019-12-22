У Мінську білоруси знову протестували проти інтеграції з РФ

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Мінську в суботу, 21 грудня, вже вчетверте за останні два тижні пройшла несанкціонована акція протесту проти "поглибленої інтеграції" Білорусі та Росії в рамках Союзної держави. Як і попередні протести, акція 21 грудня була несанкціонованою. Мітинг провели на Жовтневій площі в центрі Мінська. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.