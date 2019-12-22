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У Мінську білоруси знову протестували проти інтеграції з РФ

У Мінську білоруси знову протестували проти інтеграції з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Мінську в суботу, 21 грудня, вже вчетверте за останні два тижні пройшла несанкціонована акція протесту проти "поглибленої інтеграції" Білорусі та Росії в рамках Союзної держави. Як і попередні протести, акція 21 грудня була несанкціонованою. Мітинг провели на Жовтневій площі в центрі Мінська. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Нинішня акція значно поступалася за чисельністю попереднім. Кількість учасників оцінили в 250 осіб. Як і під час попередніх акцій, міліція нікого не затримувала, лише попередила, що протест незаконний.

У мітингу взяли участь співголова партії "Білоруська християнська демократія" Павло Северинець, екскандидат у президенти Володимир Некляєв та голова Консервативно-християнської партії БНФ Юрій Беленський.

Схожі акції відбулися також 7,8 та 20 грудня.

Нагадаємо, на акцію за інтеграцію РФ та Білорусі у Мінську - ніхто не прийшов.

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