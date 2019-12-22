У Мінську білоруси знову протестували проти інтеграції з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Мінську в суботу, 21 грудня, вже вчетверте за останні два тижні пройшла несанкціонована акція протесту проти "поглибленої інтеграції" Білорусі та Росії в рамках Союзної держави. Як і попередні протести, акція 21 грудня була несанкціонованою. Мітинг провели на Жовтневій площі в центрі Мінська. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Нинішня акція значно поступалася за чисельністю попереднім. Кількість учасників оцінили в 250 осіб. Як і під час попередніх акцій, міліція нікого не затримувала, лише попередила, що протест незаконний.
У мітингу взяли участь співголова партії "Білоруська християнська демократія" Павло Северинець, екскандидат у президенти Володимир Некляєв та голова Консервативно-християнської партії БНФ Юрій Беленський.
Схожі акції відбулися також 7,8 та 20 грудня.
Нагадаємо, на акцію за інтеграцію РФ та Білорусі у Мінську - ніхто не прийшов.