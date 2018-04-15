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У Міносвіти показали нові меблі й обладнання для шкіл

У Міносвіти показали нові меблі й обладнання для шкіл

Київ • УНН

 • 15090 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Міністерстві освіти і науки України презентували меблі й обладнання для шкіл. Відповідний відеоролик розмістив на своїй сторінці у Facebook Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

"Парти та стільці, які формують правильну поставу, інтерактивні дошки, яскраві кольори та малюнки на стінах. Такою буде нова українська школа", - написав В.Гройсман.

Він зазначив, що усе обладнання - яскраве й технологічне, а навчання тісно переплетене з грою.

"Впевнений, що дітям сподобається, особисто я – у захваті!" - зазначив Прем'єр.

Як повідомляв УНН, уряд направив на початкову школу майже 1,4 млрд грн. Майже 1 млрд піде на оснащення початкової школи, і 385 млн — на підвищення кваліфікації вчителів.

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