У Міносвіти показали нові меблі й обладнання для шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Міністерстві освіти і науки України презентували меблі й обладнання для шкіл. Відповідний відеоролик розмістив на своїй сторінці у Facebook Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"Парти та стільці, які формують правильну поставу, інтерактивні дошки, яскраві кольори та малюнки на стінах. Такою буде нова українська школа", - написав В.Гройсман.
Він зазначив, що усе обладнання - яскраве й технологічне, а навчання тісно переплетене з грою.
"Впевнений, що дітям сподобається, особисто я – у захваті!" - зазначив Прем'єр.
Як повідомляв УНН, уряд направив на початкову школу майже 1,4 млрд грн. Майже 1 млрд піде на оснащення початкової школи, і 385 млн — на підвищення кваліфікації вчителів.