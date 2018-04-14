У Міноборони розповіли про стан пораненого на Донбасі бійця

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець був поранений. Його доставлено до військового мобільного госпіталю. Стан здоров’я нашого захисника задовільний", - запевнив він.

Протягом минулої доби, за інформацією речника Міноборони, бойовики здійснили 43 обстріли українських позицій у зоні АТО.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО один військовий зазнав поранення.