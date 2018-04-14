У Міноборони розповіли про стан пораненого на Донбасі бійця
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції зазнав поранення один український військовий, наразі його стан здоров’я є задовільним. Про це сьогодні повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець був поранений. Його доставлено до військового мобільного госпіталю. Стан здоров’я нашого захисника задовільний", - запевнив він.
Протягом минулої доби, за інформацією речника Міноборони, бойовики здійснили 43 обстріли українських позицій у зоні АТО.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО один військовий зазнав поранення.