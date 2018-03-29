У Міноборони розповіли про стан офіцера ДСНС, який підірвався на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Минулої доби на Донбасі офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій отримав поранення під час обстеження території на вибухонебезпечні предмети. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"Внаслідок ворожих обстрілів жоден з військовослужбовців Збройних сил України не був поранений або травмований. Проте вчора близько 13:20 під час обстеження території на вибухонебезпечні предмети спільно з патрулем спеціальної моніторингової місії ОБСЄ поблизу Донецької фільтрувальної станції в місті Авдіївка внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав ураження офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - повідомив він.
За словами Гуцуляка, постраждалий був оперативно доставлений до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова в місті Дніпро, медики "оцінюють його стан як задовільний".