У Міноборони розповіли про стан офіцера ДСНС, який підірвався на Донбасі

"Внаслідок ворожих обстрілів жоден з військовослужбовців Збройних сил України не був поранений або травмований. Проте вчора близько 13:20 під час обстеження території на вибухонебезпечні предмети спільно з патрулем спеціальної моніторингової місії ОБСЄ поблизу Донецької фільтрувальної станції в місті Авдіївка внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав ураження офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - повідомив він.

За словами Гуцуляка, постраждалий був оперативно доставлений до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова в місті Дніпро, медики "оцінюють його стан як задовільний".