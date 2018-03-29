В Минобороны рассказали о состоянии офицера ГСЧС, подорвавшегося на Донбассе

"В результате вражеских обстрелов ни один из военнослужащих Вооруженных сил Украины не был ранен или травмирован. Однако вчера около 13:20 во время обследования территории на взрывоопасные предметы совместно с патрулем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вблизи Донецкой фильтровальной станции в городе Авдеевка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил поражения офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - сообщил он.

По словам Гуцуляка, пострадавший был оперативно доставлен в областную клиническую больницу им. Мечникова в городе Днепр, медики "оценивают его состояние как удовлетворительное".