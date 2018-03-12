У Міноборони розповіли обставини загибелі військового в зоні АТО минулої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Упродовж минулої доби один український військовий загинув, один отримав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої, двоє інших поранені в результаті обстрілів бойовиків. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Як і в попередні дні, минула доба вкотре не відзначилася цілковитою тишею на лінії зіткнення. Російсько-окупаційні війська продовжували порушувати режим перемир’я. Серед наших військових, на жаль, знову є втрати... Із сумом повідомляємо, що внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув один військовослужбовець Збройних сил України. Подія сталася на донецькому напрямку, під час виконання бойового завдання з перевезення майна та повернення до підрозділу”, — сказав Д.Гуцуляк.
За його словами, також під час проведення інженерної розвідки місцевості в одному з районів виконання завдань на донецькому напрямку, внаслідок підриву на вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець. Ще двоє наших військових отримали поранення під час обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.
“Усіх поранених захисників доставлено до військових мобільних госпіталів. Стан здоров’я двох військовослужбовців — середньої важкості, ще одного військового — задовільний”, — зазначив Д.Гуцуляк.
Він повідомив, що минулої доби бойовики здійснили чотири прицільних обстріли наших оборонних позицій. Військовослужбовці Збройних сил України вогонь у відповідь не відкривали.
Як повідомляв УНН, бойовики продовжують обстрілювати з гранатометів укріплення сил АТО.