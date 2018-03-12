В Минобороны рассказали обстоятельства гибели военного в зоне АТО

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КИЕВ. 12 марта. УНН. За прошедшие сутки один украинский военный погиб, один получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве, еще двое ранены в результате обстрелов боевиков. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"Как и в предыдущие дни, минувшие сутки в очередной раз не отметились полной тишиной на линии соприкосновения. Российско-оккупационные войска продолжали нарушать режим перемирия. Среди наших военных, к сожалению, снова есть потери... С грустью сообщаем, что в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Происшествие произошло на донецком направлении, при выполнении боевой задачи по перевозке имущества и возврата в подразделение", - сказал Д.Гуцуляк.

По его словам, также во время проведения инженерной разведки местности в одном из районов выполнения задач на донецком направлении, в результате подрыва на взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий. Еще двое наших военных получили ранения во время обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

"Всех раненых защитников доставили в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья двух военнослужащих - средней тяжести, еще одного военного - удовлетворительное", - отметил Д.Гуцуляк.

Он сообщил, что за прошедшие сутки боевики совершили четыре прицельных обстрелы наших оборонительных позиций. Военнослужащие Вооруженных сил Украины огонь в ответ не открывали.

Как сообщал УНН, боевики продолжают обстреливать из гранатометов укрепления сил АТО.

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