В Минобороны рассказали обстоятельства гибели военного в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. За прошедшие сутки один украинский военный погиб, один получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве, еще двое ранены в результате обстрелов боевиков. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Как и в предыдущие дни, минувшие сутки в очередной раз не отметились полной тишиной на линии соприкосновения. Российско-оккупационные войска продолжали нарушать режим перемирия. Среди наших военных, к сожалению, снова есть потери... С грустью сообщаем, что в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Происшествие произошло на донецком направлении, при выполнении боевой задачи по перевозке имущества и возврата в подразделение", - сказал Д.Гуцуляк.
По его словам, также во время проведения инженерной разведки местности в одном из районов выполнения задач на донецком направлении, в результате подрыва на взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий. Еще двое наших военных получили ранения во время обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.
"Всех раненых защитников доставили в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья двух военнослужащих - средней тяжести, еще одного военного - удовлетворительное", - отметил Д.Гуцуляк.
Он сообщил, что за прошедшие сутки боевики совершили четыре прицельных обстрелы наших оборонительных позиций. Военнослужащие Вооруженных сил Украины огонь в ответ не открывали.
Как сообщал УНН, боевики продолжают обстреливать из гранатометов укрепления сил АТО.