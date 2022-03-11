У Міноборони РФ визнали свої авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Міністерство оборони Російської Федерації визнало авіаудари по Луцьку та по Івано-Франківську, назвавши міста "військовою інфраструктурою" України. Про це УНН повідомляє з посиланням на брифінг російського відомства.
"Вранці 11 березня високоточною зброєю великої дальності завдано удару по об'єктах військової інфраструктури України", - заявив представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков.
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Він заявив, що були виведені з ладу військові аеродроми в Луцьку та Івано-Франківську.
Водночас Конашенков не згадав удар по Дніпру, попри те, що в цьому місті є загиблі, і метою ударів були житлові квартали, а не військові об'єкти.
Додамо
Вперше за час війни на місто Дніпро впали авіабомби. Є загиблі.
В Івано-Франківську окупанти завдали авіаудару по аеропорту, під час атаки не спрацювала сирена.
В одному з житлових кварталів Луцька близько 5-ї ранку пролунали вибухи. За інформацією очевидців, дим йде з боку аеродрому.