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В Минобороны РФ признали свои авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Министерство обороны Российской Федерации признало авиаудары по Луцку и по Ивано-Франковску, назвав города “военной инфраструктурой” Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на брифинг российского ведомства.

"Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины", - заявил представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Детали

Он заявил, что были выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

В то же время Конашенков не упомянул удар по Днепру, несмотря на то, что в этом городе есть погибшие, и их целью стали жилые кварталы, а не военные объекты.

Добавим

Впервые за время войны на город Днепр упали авиабомбы. Есть погибшие.

В Ивано-Франковске оккупанты нанесли авиаудар по аэропорту, во время атаки не сработала сирена.

В одном из жилых кварталов Луцка около 5-ти утра прогремели взрывы. По информации очевидцев, дым идет со стороны аэродрома.

Украинские Национальные Новости

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