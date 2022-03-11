В Минобороны РФ признали свои авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску

"Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины", - заявил представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Детали

Он заявил, что были выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

В то же время Конашенков не упомянул удар по Днепру, несмотря на то, что в этом городе есть погибшие, и их целью стали жилые кварталы, а не военные объекты.

Добавим

Впервые за время войны на город Днепр упали авиабомбы. Есть погибшие.



В Ивано-Франковске оккупанты нанесли авиаудар по аэропорту, во время атаки не сработала сирена.



В одном из жилых кварталов Луцка около 5-ти утра прогремели взрывы. По информации очевидцев, дым идет со стороны аэродрома.