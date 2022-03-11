В Минобороны РФ признали свои авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Министерство обороны Российской Федерации признало авиаудары по Луцку и по Ивано-Франковску, назвав города “военной инфраструктурой” Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на брифинг российского ведомства.
"Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины", - заявил представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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Он заявил, что были выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.
В то же время Конашенков не упомянул удар по Днепру, несмотря на то, что в этом городе есть погибшие, и их целью стали жилые кварталы, а не военные объекты.
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Впервые за время войны на город Днепр упали авиабомбы. Есть погибшие.
В Ивано-Франковске оккупанты нанесли авиаудар по аэропорту, во время атаки не сработала сирена.
В одном из жилых кварталов Луцка около 5-ти утра прогремели взрывы. По информации очевидцев, дым идет со стороны аэродрома.