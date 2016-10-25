У Міноборони повідомили про загострення ситуації на донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На донецькому напрямку ситуація загострюється, за минулу добу бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових з важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Водночас на донецькому напрямку обстановка загострилася. Окупанти порушили режим тиші у трьох „гарячих точках“ − Луганському, Зайцевому та Авдіївці. І вдень, і вночі бойовики обстрілювали наші позиції з важкого озброєння — мінометів та гармат, випустивши понад 230 відповідних великокаліберних боєприпасів. На інших рубежах вчора було спокійно”, — зазначив він.
За його словами, усього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 13 ворожих обстрілів, зокрема 10 — з важкого озброєння.