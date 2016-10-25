В Минобороны сообщили об обострении ситуации на донецком направлении

"Вместе с тем на донецком направлении обстановка обострилась. Оккупанты нарушили режим тишины в трех "горячих точках" - Луганском, Зайцево и Авдеевке. И днем, и ночью боевики обстреливали наши позиции из тяжелого вооружения - минометов и орудий, выпустив более 230 соответствующих крупнокалиберных боеприпасов. На других рубежах вчера было спокойно", - отметил он.

По его словам, всего за прошедшие сутки на донецком направлении произошло 13 вражеских обстрелов, в том числе 10 - из тяжелого вооружения.