В Минобороны сообщили об обострении ситуации на донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На донецком направлении ситуация обостряется, за прошедшие сутки боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Вместе с тем на донецком направлении обстановка обострилась. Оккупанты нарушили режим тишины в трех "горячих точках" - Луганском, Зайцево и Авдеевке. И днем, и ночью боевики обстреливали наши позиции из тяжелого вооружения - минометов и орудий, выпустив более 230 соответствующих крупнокалиберных боеприпасов. На других рубежах вчера было спокойно", - отметил он.
По его словам, всего за прошедшие сутки на донецком направлении произошло 13 вражеских обстрелов, в том числе 10 - из тяжелого вооружения.