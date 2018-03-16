У Міноборони показали будівництво бригадного містечка на “Широкому лану”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Активно триває будівництво сучасного польового табору на території центру підготовки сил Збройних Сил України “Широкий лан”, аналогів якого ніколи не було у ЗС України, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства оброни України.
За інформацією прес-служби, вінницька будівельна компанія на полігоні “Широкий лан” завершила будівництво 11 казарм, у яких на даний час закінчуються внутрішні оздоблювальні роботи і облаштування. Готовність зазначених об’єктів — 60%.
Зазначений проект включає в себе розгалужену інфраструктуру для проживання та підготовки від 2600 до 4000 чоловік, а це вже рівень бригади.
“Планується в подальшому будівництво ще двох центрів відпочинку для військовослужбовців. Закінчення робіт планується на четвертий квартал 2018 року. Відповідно до плану будівництва та капітального ремонту об’єктів комунального призначення, на 2018 рік передбачене фінансування у сумі 290,7 млн грн. на заходи з завершення будівництва табірного містечка в польовому таборі “Широкий лан”, — зазначив Олександр Марцоха, начальник квартирно-експлуатаційного відділу м.Миколаїв.
Відповідно до умов тендеру та практики будівництва аналогічних об’єктів, строк зведення складає 2 роки, зазначили в Міноборони.
Як повідомляв УНН, здати в експлуатацію сучасний польовий табір, аналогів якого ще не було у ЗСУ, на території полігону “Широкий лан”, планується цієї осені.
Нагадаємо, прокуратура Миколаївського гарнізону відкрила кримінальне провадження щодо незабезпечення належних умов проживання військовослужбовців на полігоні “Широкий лан”. Крім того, на цьому ж полігоні сталася пожежа в якій загинув один військовий, а ще декілька отримали опіки.