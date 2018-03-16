В Минобороны показали строительство бригадного городка на "Широком лану"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Активно продолжается строительство современного полевого лагеря на территории центра подготовки сил Вооруженных Сил Украины "Широкий лан", аналогов которого никогда не было в ВС Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Украины.
По информации пресс-службы, винницкая строительная компания на полигоне "Широкий лан" завершила строительство 11 казарм, в которых в настоящее время заканчиваются внутренние отделочные работы и обустройство. Готовность указанных объектов - 60%.
Данный проект включает в себя разветвленную инфраструктуру для проживания и подготовки от 2600 до 4000 человек, а это уже уровень бригады.
"Планируется в дальнейшем строительство еще двух центров отдыха для военнослужащих. Окончание работ планируется на четвертый квартал 2018 года. В соответствии с планом строительства и капитального ремонта объектов коммунального назначения, на 2018 год предусмотрено финансирование в сумме 290 700 000 грн на мероприятия по завершению строительства лагерного городка в полевом лагере "Широкий лан", - отметил Александр Марцоха, начальник квартирно-эксплуатационного отдела Николаева.
Согласно условиям тендера и практики строительства аналогичных объектов, срок возведения составляет 2 года, отметили в Минобороны.
Как сообщал УНН, сдать в эксплуатацию современный полевой лагерь, аналогов которого еще не было в ВСУ, на территории полигона "Широкий лан", планируется этой осенью.
Напомним, прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство относительно необеспечения надлежащих условий проживания военнослужащих на полигоне "Широкий лан". Кроме того, на этом же полигоне произошел пожар в котором погиб один военный, а еще несколько получили ожоги.