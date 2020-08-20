У Мінкульті розглядають ідею підтримки друкованих ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Міністерстві культури та інформаційної політики обговорюють ідею підтримки друкованих медіа, також вже знайшли "ринковий спосіб", щоб їм допомогти. Про це на брифінгу повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко, передає кореспондент УНН.
"Стосовно підтримки деяких друкованих медіа: у нас певна ідея, напрацювання, яку ми зараз обговорюємо з новим заступником - Тарасом Шевченком та Держкомтелерадіо. Найближчим часом ми повідомимо. Там є достатньо ринковий спосіб допомоги друкованим виданням", - сказав Ткаченко.
Нагадаємо, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу доопрацьований законопроект "Про медіа".