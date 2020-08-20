У Мінкульті розглядають ідею підтримки друкованих ЗМІ

"Стосовно підтримки деяких друкованих медіа: у нас певна ідея, напрацювання, яку ми зараз обговорюємо з новим заступником - Тарасом Шевченком та Держкомтелерадіо. Найближчим часом ми повідомимо. Там є достатньо ринковий спосіб допомоги друкованим виданням", - сказав Ткаченко.

Нагадаємо, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу доопрацьований законопроект "Про медіа".