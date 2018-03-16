У Мінфіні заявили, що зростання ВВП у 2017 році було вищим за прогнозоване
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Минулого року зростання ВВП України перевищило прогнозований показник. Про це під час презентації звіту про виконання Держбюджету-2017 повідомив заступник міністра фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.
“Ріст ВВП у 2017 році перевищив прогноз на 4 відсоткові пункти. Зростання, за підсумками року склало 2,2%, при тому що прогноз був 1,8%”, — сказав він.
Як уточнив С.Марченко, у цілому в 2017 році тривала тенденція економічного зростання. У I кварталі 2017 року зростання реального ВВП становило 2,5%, у ІІ кварталі — 2,4%, у ІІІ кварталі — 2,1%, у ІV кварталі — 1,8% порівняно з відповідними періодами 2016 року.
Нагадаємо, доходи Держбюджету у 2017 році зросли на 177 млрд грн.