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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 25031 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 39817 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 44769 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 94010 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 87259 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103145 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110122 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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В Минфине заявили, что рост ВВП в 2017 году был выше прогнозируемого

В Минфине заявили, что рост ВВП в 2017 году был выше прогнозируемого

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В прошлом году рост ВВП Украины превысило прогнозируемый показатель. Об этом во время презентации отчета о выполнении госбюджета-2017 сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

"Рост ВВП в 2017 году превысил прогноз на 4 процентных пункта. Рост по итогам года составил 2,2%, при том что прогноз был 1,8%", - сказал он.

Как уточнил С.Марченко, в целом в 2017 году продолжалась тенденция экономического роста. В I квартале 2017 года рост реального ВВП составил 2,5%, во II квартале - 2,4%, в III квартале - 2,1%, в IV квартал - 1,8% по сравнению с соответствующими периодами 2016 года.

Напомним, доходы госбюджета в 2017 году выросли на 177 млрд грн.

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