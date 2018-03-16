В Минфине заявили, что рост ВВП в 2017 году был выше прогнозируемого
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В прошлом году рост ВВП Украины превысило прогнозируемый показатель. Об этом во время презентации отчета о выполнении госбюджета-2017 сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.
"Рост ВВП в 2017 году превысил прогноз на 4 процентных пункта. Рост по итогам года составил 2,2%, при том что прогноз был 1,8%", - сказал он.
Как уточнил С.Марченко, в целом в 2017 году продолжалась тенденция экономического роста. В I квартале 2017 года рост реального ВВП составил 2,5%, во II квартале - 2,4%, в III квартале - 2,1%, в IV квартал - 1,8% по сравнению с соответствующими периодами 2016 года.
Напомним, доходы госбюджета в 2017 году выросли на 177 млрд грн.