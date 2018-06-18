У Мінфіні розповіли, як убезпечать Україну від потрапляння до офшорного списку

"Україні треба імплементувати чотири кроки (мінімальний стандарт, - ред.) стандарту BEPS із 15. Інакше вона може опинитись в офшорному списку", - сказав Козлов.



За словами радника міністра, мінімальний стандарт передбачає: крок 5 - harmful tax practices (шкідливі податкові режими), крок 6 – treaty abuse (метод РРТ розглядається як основний), крок 13 – country-by-country reporting (пропонується встановити ліміт для подання звітності на рівні 50 млн євро), крок 14 – dispute resolution.



"Пункти 6 та 14 будуть виконуватись шляхом приєднання до проекту протоколу MLI", - уточнив він.



Козлов зауважив, що представлені позиції міністерства були сформовані за вже екс-міністра Олександра Данилюка, тому окремі аспекти бачення за головування в.о. міністра фінансів Оксани Маркарової можуть змінитись.



Як повідомляв УНН, одним з основних аспектів закону "Про валюту", довкола якого точаться дискусії, є вимога імплементації пакету BEPS.