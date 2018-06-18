У Мінфіні розповіли, як убезпечать Україну від потрапляння до офшорного списку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Для того, щоб Україні не потрапила до офшорного списку, їй необхідно імплементувати мінімальний стандарт BEPS, який складається із чотирьох кроків. Про це на Міжнародні й практичній конференції "Україна Антиофшорна" заявив радник міністра фінансів Євген Козлов, передає кореспондент УНН.
"Україні треба імплементувати чотири кроки (мінімальний стандарт, - ред.) стандарту BEPS із 15. Інакше вона може опинитись в офшорному списку", - сказав Козлов.
За словами радника міністра, мінімальний стандарт передбачає: крок 5 - harmful tax practices (шкідливі податкові режими), крок 6 – treaty abuse (метод РРТ розглядається як основний), крок 13 – country-by-country reporting (пропонується встановити ліміт для подання звітності на рівні 50 млн євро), крок 14 – dispute resolution.
"Пункти 6 та 14 будуть виконуватись шляхом приєднання до проекту протоколу MLI", - уточнив він.
Козлов зауважив, що представлені позиції міністерства були сформовані за вже екс-міністра Олександра Данилюка, тому окремі аспекти бачення за головування в.о. міністра фінансів Оксани Маркарової можуть змінитись.
Як повідомляв УНН, одним з основних аспектів закону "Про валюту", довкола якого точаться дискусії, є вимога імплементації пакету BEPS.