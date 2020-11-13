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У Міненерго розповіли про ЕСКО-ринок

У Міненерго розповіли про ЕСКО-ринок

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Міністерство енергетики розробило низку пропозицій щодо розвитку ринку ЕСКО, які передбачають розблокування процесу укладання договорів та спрощення процедури їх підписання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

Повідомляється, що місцевими та центральними органами влади вже укладено 548 ЕСКО-договорів на загальну суму майже 1,26 млрд грн. Водночас, існує низка бар’єрів, що не дозволяють ринку ЕСКО розвиватися. Для подолання технічного бар’єру Міненерго розробило законопроект, який після погодження Урядом було зареєстровано у ВР.

“Водночас Міністерство енергетики спільно з Держенергоефективності за підсумками консультацій з представниками бізнесу та замовниками енергосервісу із залученням проектів міжнародної технічної допомоги підготувало пропозиції для подолання основних перешкод для подальшого розвитку механізму енергосервісу. Ці напрацювання стали основою законопроектів № 4356 та 4357, які подав на розгляд парламенту народний депутат, член комітету з питань енергетики та ЖКП Юрій Камельчук”, — прокоментували в пресслужбі.

Законопроектами передбачено:
• Розблокування процесу укладання ЕСКО-договорів шляхом усунення правових колізій, що виникли із прийняттям нового закону про Публічні закупівлі;
• Запровадження рахунків із спеціальним режимом використання для розрахунків за енергосервісними договорами для захисту приватних ЕСКО-інвестицій;
• Поширення механізму енергосервісу на бюджетні установи державної форми власності, які не координуються ЦОВВ;
• Спрощення та пришвидшення процедури укладання ЕСКО-договорів після успішного завершення тендеру;
• Удосконалення термінів та підходів до визначення базового рівня споживання енергії та підходів до фіксації недотримання санітарних умов;
• Можливість включення окремих заходів із заміщення традиційних видів палива в рамках енергосервісу;
• Можливість для сторін ЕСКО-договору переглядати розподіл економії на користь замовника, якщо він самостійно впроваджує додаткові енергоефективні заходи;
• Можливість пріоритезувати більш комплексні енергоефективні заходи за енергосервісом;
• Обов’язок застосування елементів системи енергоменеджменту та енергомоніторингу;
• Можливість матеріально стимулювати осіб, залучених до енергосервісу, за рахунок економії енергетичних витрат через успішну реалізацію ЕСКО-договору;
• Унормування підходів до підстав для перегляду ціни енергосервісного договору за згодою сторін.

“Після прийняття законодавчих змін в рамках нової цільової 5-річної програми з енергоефективності планується надання державної підтримки ЕСКО-проектам, зокрема через механізм здешевлення кредитів”, — повідомили у відомстві.

Міненерго заявляє про свою готовність до оперативної та якісної співпраці та просить розглянути та підтримати вказані ініціативи для покращення умов реалізації ЕСКО-механізму в Україні.

Довідка УНН. ЕСКО від англ. ESCO — energy service company, енергосервісна компанія. Це бізнес- інвестування у термомодернізацію і отримання прибутку за рахунок економії на комунальних платежах. Інвестор може за власний кошт проводити термомодернізацію будинків, соціальної інфраструктури, тощо, натомість отримувати плату за рахунок зекономлених на платежах коштах.

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