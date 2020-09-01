У Міненерго повідомили, як змінилося споживання та виробництво електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Споживання електроенергії в Україні цього року впало, втім, найбільшим її виробником традиційно залишаються атомні електростанції. Про це йдеться у статистиці ПЕК, опублікованої на сайті Міненерго, повідомляє УНН.
Станом на 28 серпня 2020 року (з початку серпня, млн. Квт/год) найбільшими виробниками електроенергії в Україні є АЕС, ТЕС/ТЕЦ та СЕС (сонячні електростанції):
▪️ АЕС - 5189,0 (52,4%);
▪️ ТЕС та ТЕЦ - 2979,7 (30,1%);
▪️ СЕС - 749,5 (7,6%) (сонячна);
▪️ ГЕС - 459,2 (4,6%);
▪️ блок-станції та інші генерації - 184,1 (1,9%);
▪️ ВЕС - 152,6 (1,5%) (вітрова);
▪️ ГАЕС - 126,7 (1,3%);
▪️ станції на біопаливі - 54,6 (0,6%).
Всього споживання електричної енергії за 2020 рік становило 9620,1 млн кВт*год проти 9 866,5 млн кВт*год за аналогічний період 2019 року.
Цього року вугільна промисловість збільшила видобуток на 316,3 тис. тон. (2198,0 тис. тонн проти 1881,7 тис. тонн).
Водночас запаси газу в ПСГ у порівнянні з минулим роком збільшилася на 7042,5 млн.куб.м. Станом на 27 серпня 2020 року вони становлять 24 911,1 млн.куб.м проти 17 868,6 млн.куб.м. за аналогічний період минулого року.
Нафтогазова галузь у порівнянні з минулим роком збільшила об’єми на 10,9 млн.куб.м. (1430,7 млн.куб.м проти 1419,8 млн.куб.м за аналогічний період 2019 року).
Також на сайті оприлюднено інформацію щодо імпорту газу за 26 діб у серпні 2020 році:
• Польща - 0,0 млн.куб.м. (0,0%);
• Словаччина - 1089,9 млн.куб.м. (100,00%).