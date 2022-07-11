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У Миколаєві зранку лунали вибухи - ОВА

У Миколаєві зранку лунали вибухи - ОВА

Київ • УНН

 • 181328 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. У Миколаєві сьогодні зранку лунали вибухи, по області внаслідок ворожих обстрілів горіли поля з урожаєм. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у зведенні з посиланням на дані районних військових адміністрацій, пише УНН.

Цитата

"Зранку, 11 липня, у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється", - повідомив Кім у Telegram.

Деталі

Що стосується районів області, то ситуація, за інформацією Кіма, наступна:

Миколаївський район:

  • Учора, 10 липня, орієнтовно об 11:35 за межами села Новомиколаївка Первомайської громади внаслідок обстрілу загорілися поля з врожаєм і лісосмуги. Потерпілих немає.
  • Також у першій половині дня, 10 липня, зафіксовані обстріли смт Шевченкове Шевченківської громади. У результаті чого згорів заклад ресторанного господарства. Потерпілих немає.
  • Увечері, 10 липня, внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з врожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає.

Баштанський район:

  • Учора, 10 липня, орієнтовно о 10:40 та 21:30 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школи, житловим будинкам та відкритим територіям домогосподарств. Потерпілих немає.
  • Також тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Так, після ворожих обстрілів, 10 липня, виникло займання поля з пшеницею в смт Березнегувате. Інша інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

За 9 липня внаслідок обстрілів російських окупантів Миколаївщини поранення отримали ще 16 мирних жителів. 

Українські Національні Новини

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