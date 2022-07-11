У Миколаєві зранку лунали вибухи - ОВА

Цитата

"Зранку, 11 липня, у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється", - повідомив Кім у Telegram.

Деталі

Що стосується районів області, то ситуація, за інформацією Кіма, наступна:

Миколаївський район:



Учора, 10 липня, орієнтовно об 11:35 за межами села Новомиколаївка Первомайської громади внаслідок обстрілу загорілися поля з врожаєм і лісосмуги. Потерпілих немає.



Також у першій половині дня, 10 липня, зафіксовані обстріли смт Шевченкове Шевченківської громади. У результаті чого згорів заклад ресторанного господарства. Потерпілих немає.



Увечері, 10 липня, внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з врожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає.



Баштанський район:



Учора, 10 липня, орієнтовно о 10:40 та 21:30 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школи, житловим будинкам та відкритим територіям домогосподарств. Потерпілих немає.



Також тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Так, після ворожих обстрілів, 10 липня, виникло займання поля з пшеницею в смт Березнегувате. Інша інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

За 9 липня внаслідок обстрілів російських окупантів Миколаївщини поранення отримали ще 16 мирних жителів.