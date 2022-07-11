В Николаеве утром раздавались взрывы - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Николаеве сегодня утром раздавались взрывы, по области в результате вражеских обстрелов горели поля с урожаем. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в сводке со ссылкой на данные районных военных администраций, пишет УНН.
Цитата
"Утром, 11 июля, в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется", - сообщил Ким в Telegram.
Детали
Что касается районов области, то ситуация, по информации Кима, следующая:
Николаевский район:
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- Вчера, 10 июля, ориентировочно в 11:35 за пределами села Новониколаевка Первомайской громады в результате обстрела загорелись поля с урожаем и лесополосы. Потерпевших нет.
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- Также в первой половине дня, 10 июля, зафиксированы обстрелы пгт Шевченково Шевченковской громаде. В результате чего сгорело заведение ресторанного хозяйства. Потерпевших нет.
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- Вечером, 10 июля, в результате обстрелов села Лиманы Галицыновской громады загорелось поле с урожаем и лесополоса. Потерпевших нет.
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Баштанский район:
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- Вчера, 10 июля, ориентировочно в 10:40 и 21:30 обстрелам подверглась Широковская громада. Попадания были по уже разрушенному зданию ЦНАПа, школе, жилым домам и открытым территориям домохозяйств. Потерпевших нет.
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- Также продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Так, после вражеских обстрелов, 10 июля, возникло возгорание поля с пшеницей в пгт Березнеговатое. Другая информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
За 9 июля в результате обстрелов российскими оккупантами Николаевской области ранения получили еще 16 мирных жителей.