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В Николаеве утром раздавались взрывы - ОВА

В Николаеве утром раздавались взрывы - ОВА

Киев • УНН

 • 181328 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. В Николаеве сегодня утром раздавались взрывы, по области в результате вражеских обстрелов горели поля с урожаем. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в сводке со ссылкой на данные районных военных администраций, пишет УНН.

Цитата

"Утром, 11 июля, в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется", - сообщил Ким в Telegram.

Детали

Что касается районов области, то ситуация, по информации Кима, следующая:

Николаевский район:

  • Вчера, 10 июля, ориентировочно в 11:35 за пределами села Новониколаевка Первомайской громады в результате обстрела загорелись поля с урожаем и лесополосы. Потерпевших нет.
  • Также в первой половине дня, 10 июля, зафиксированы обстрелы пгт Шевченково Шевченковской громаде. В результате чего сгорело заведение ресторанного хозяйства. Потерпевших нет.
  • Вечером, 10 июля, в результате обстрелов села Лиманы Галицыновской громады загорелось поле с урожаем и лесополоса. Потерпевших нет.

Баштанский район:

  • Вчера, 10 июля, ориентировочно в 10:40 и 21:30 обстрелам подверглась Широковская громада. Попадания были по уже разрушенному зданию ЦНАПа, школе, жилым домам и открытым территориям домохозяйств. Потерпевших нет.
  • Также продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Так, после вражеских обстрелов, 10 июля, возникло возгорание поля с пшеницей в пгт Березнеговатое. Другая информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

За 9 июля в результате обстрелов российскими оккупантами Николаевской области ранения получили еще 16 мирных жителей. 

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