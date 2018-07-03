У Миколаєві знову палало сміттєзвалище

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Вчора о 20:59 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу сміття на полігоні твердих побутових відходів в с. Мішково-Погорілове Вітовського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

О 23:13 пожежу ліквідовано на площі 800 кв.м.

Варто зазначити, що це вже не перший епізод горіння на вищезазначеній території. В червні рятувальники неодноразово гасили тут пожежі. Крім того, поряд із полігоном на відкритій території та несанкціонованому сміттєзвалищі, пожежі виникають також досить часто і поточний рік не став виключенням. Вже зареєстровано декілька епізодів. Загоряння спричиняє, зазвичай, необережне поводження з вогнем.

Викликає занепокоєння той факт, що попереду ще два місяці літа, протягом яких синоптики прогнозують спеку. Це додатковий фактор для збільшення кількості пожеж.

Як повідомляв УНН, 17 червня у Дніпрі пожежним підрозділам знадобилося понад 3 години, щоб загасити несанкціоноване сміттєзвалище.

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