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У Миколаєві затримали військового з гранатами та сигнальними ракетами

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Миколаєві поліцейські затримали військовослужбовця, з авто якого вилучили гранати, набої, тротилові шашки та сигнальні ракети. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

У Миколаєві затримали військового з гранатами та сигнальними ракетами

“Вночі, 4 вересня, до поліції надійшло повідомлення від мешканки Центрального району про те, що зі стоянки зник її автомобіль BMW-323. Заявниця підозрює в угоні свого чоловіка, тому що вони посварились, та вказує, що при собі він може мати боєприпаси. Поліцейські розшукали транспортний засіб впродовж години. За кермом авто дійсно знаходився чоловік заявниці, який прямував за межі міста. Оглянувши транспортний засіб, правоохоронці виявили у салоні револьвер, патрони різного калібру, три тротилові шашки, дві гранати та сигнальні ракети”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зі слів водія-військовослужбовця, боєприпаси він знайшов на околиці міста. Вилучене правоохоронці направлять на експертизу.

Вказано, що слідчі розпочали за вказаним фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”, та затримали 28-річного військовослужбовця у порядку ст. 208 КПК. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Повідомляється, що процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Миколаївського гарнізону Південного регіону України.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали чоловіка за спробу підірвати житловий будинок.

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