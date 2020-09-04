В Николаеве задержали военного с гранатами и сигнальными ракетами

“Ночью, 4 сентября, в полицию поступило сообщение от жительницы Центрального района о том, что со стоянки исчез ее автомобиль BMW-323. Заявительница подозревает в угоне своего мужа, потому что они поссорились, и указывает, что при себе он может иметь боеприпасы. Полицейские разыскали транспортное средство в течение часа. За рулем авто действительно находился муж заявительницы, который следовал за пределы города. Осмотрев транспортное средство, правоохранители обнаружили в салоне револьвер, патроны различного калибра, три тротиловые шашки, две гранаты и сигнальные ракеты”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что со слов водителя-военнослужащего, боеприпасы он нашел на окраине города. Изъятое правоохранители направят на экспертизу.

Указано, что следователи начали по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”, и задержали 28-летнего военнослужащего в порядке ст. 208 УПК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Сообщается, что процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины.

Напомним, в Николаеве задержали мужчину за попытку взорвать жилой дом.