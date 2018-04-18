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У Миколаєві затримали чоловіка за розбещення неповнолітньої

Київ • УНН

 • 10237 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Миколаївська поліція затримала 46-річного чоловіка, підозрюваного в розбещенні 14-річної дівчинки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції Миколаївської області.

У Миколаєві затримали чоловіка за розбещення неповнолітньої

“Зі слів затриманого, він познайомився із потерпілою більше півтора року тому в мережі інтернет, коли їй було 12 років, та спочатку лише листувався зі школяркою, не розкриваючи своє обличчя, а натомість, надсилаючи відверті фото окремих частин тіла. Згодом дівчинка розповіла про свій вік, а зловмисник про свій. Проте чоловік запевняє, що було запізно, мовляв, спілкування між ними переросло у серйозні та міцні стосунки. Не зупинила спокусника і обізнаність про кримінальну відповідальність за подібні вчинки”, — йдеться у повідомленні.

В поліцію звернулася мати потерпілої, яка випадково дізналася про стосунки між донькою та розлученим дорослим чоловіком, який має трьох неповнолітніх дітей — восьми, десяти та 15-ти років. Але вплинути на злочинні наміри чоловіка простими благаннями та вмовляннями жінка не змогла. Не перестав чоловік шукати зустрічей із неповнолітньою, переслідувати її та дошкуляти родині навіть після відмови самої школярки. По допомогу матір потерпілої звернулась до поліції.

“Оперативники затримали зловмисника під час чергового візиту до неповнолітньої. Також поліцейські провели обшук в квартирі, де він розбещував школярку, та вилучили речові докази злочину”, — йдеться в повідомленні.

Затриманому висунуто підозру у розбещенні неповнолітньої (ч. 2 ст. 156 і ч. 1 ст. 155 КК України). Судом чоловікові обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з правом внесення застави у сумі 520 тисяч гривень.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Київській області до 8 років позбавлення волі засуджено чоловіка за розбещення чотирьох неповнолітніх.

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